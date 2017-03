Anticipazioni Tempesta d’Amore, settimana del 27, 28, 29, 30, 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017: il trucco di Nils e Charlotte funziona…

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame della settimana del 27, 28, 29, 30, 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017 – «Nils sotto una montagna di guai!» Nuove anticipazioni di sturm der Liebe per la settimana a cavallo tra la fine di marzo e gli inizi del mese di aprile 2017. Abbiamo visto, sempre attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore, come la figlia della dark lady, Desirée, abbia preso insidiosi e subdoli provvedimenti nei confronti di Clara, che la Bramigk avverte – non senza ragione – come una costante minaccia alla stabilità del suo recentissimo matrimonio con Adrian. Frattanto Werner ha capito che dietro la montagna di guai che sta seppellendo Nils ci sono i maneggi di Beatrice e Friedrich! A prescindere da tutto ciò, Charlotte riesce a ottenere un prestito bancario, che le consente di rilanciare le attività della sua Fondazione di beneficenza.

«Un ‘cavaliere’ di nome Werner…» Anticipazioni Tempesta d’Amore, settimana del 27, 28, 29, 30, 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017

Continuiamo a scorrere insieme le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore. Vediamo come Desirée opera con sempre maggiore incisività per separare una volta per tutte Adrian da Clara. Nel frattempo Charlotte, dopo i successi ottenuti grazie alla strategia elaborata insieme a Nils, di fingere che si siano separati, continua su questa strada. Si presenta, infatti, al Ballo Annuale degli Albergatori, in compagnia di Werner! Infine il caos in cui si è immersa Tina Kessler incomincia a farsi sentire – oltre che sul piano sentimentale – anche su quello lavorativo: la ragazza, infatti, è sul punto di essere licenziata dal Fürstenhof. Fortunatamente per lei, interviene ancora Werner a prendere le sue difese…