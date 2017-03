Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 2017: una montagna di guai a Palazzo Palladini!

Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 2017 -« Guai a iosa a Palazzo Palladini!» Care amiche e amici upassini, eccoci arrivati alle ultime puntate del mese di marzo della saga di Palazzo Palladini. Che cosa ci riservano le anticipazioni di Un posto al sole basate sulle trame delle puntate che vanno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 marzo 2017? Al centro dell’attenzione abbiamo sempre lo studio legale Enriquez dove Beatrice, Niko e Susanna vivranno una situazione di tensione al calor bianco! Non sta meglio di loro – anzi – la dottoressa Ornella Bruni, che conosce una battuta d’arresto nella sua lotta per ristabilire la verità sulla morte di Antonio Baroni, e viene perfino colta da dubbi sulla effettiva colpevolezza di Luca Grimaldi.

«Guido e Assunta in fibrillazione» – Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 2017

Frattanto le anticipazioni di Un posto al sole ci avvertono che la coraggiosa moglie di Raffaele, per non farsi mancare nulla, incomincia ad avere problemi anche all’Ospedale dove lavora! E che dire del povero Guido Del Bue, in fibrillazione, insieme alla sua ex moglie Assunta, per la scomparsa dalla circolazione del loro figlio Vittorio, ricattato e preso di mira da Luca.

«Tutti in crisi allo studio Enriquez!» – Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 2017

Attraverso le anticipazioni e le trame di UPAS sappiamo che Grimaldi ha messo sotto pressione Vittorio per quello che ha visto sulla tragica fine di Antonio. Ma ora, il ragazzo, dove è andato a finire? Attendiamo nuove anticipazioni per saperlo. Intanto Niko scopre che Beatrice sta giocando sporchissimo per sabotare l’assunzione di Susanna e questo lo manda in crisi, perché non regge la competizione con una persona amica, come è per l’appunto Susanna. Quest’ultima, poi, quando viene a sapere di essere stata preferita a Niko da Enriquez non per merito, ma per altre considerazioni, va a sua volta in crisi: non era questo che voleva!