Anticipazioni Una vita le trame della settimana del 27, 28, 29, 30, 31 marzo e 1° aprile 2017: María Luisa e Victor, notte caliente?

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame della settimana del 27, 28, 29, 30, 31 marzo e 1° aprile 2017 – «Un bicchiere di troppo e…» Ancora una volta – care amiche e amici aficionados delle soap di Aurora Guerra – le anticipazioni settimanali di Una vita – Acacias 38 sono all’insegna di emozionanti colpi di scena – a base di – scandali, dei sotterfugi e segreti nascosti o rivelati! Queste anticipazioni rivelano che María Luisa, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo alla festa dell’addio al nubilato di Trini, incontra per caso Victor e, senza badare agli sguardi indiscreti degli abitanti del barrio di Acacias, lo bacia con tutta la passione di cui è capace (e non è poca)!

Le anticipazioni Una Vita – Acacias 38, basate sulla trama delle puntate da lunedì 27 marzo 2017 a sabato 1 aprile 2017, ci fanno vedere i due ragazzi abbracciati nel letto di una delle domestiche della soffitta di Acacias 38! Tutto lascia pensare a una ‘caliente’ notte di passione, ma la splendida Palacios non ricorda, e in attesa di nuove anticipazioni, noi dubitiamo con lei! Nel frattempo, Mauro e Teresa, si lasciano di nuovo andare, nonostante tutto, ai loro sentimenti, e si abbandonano a un bacio appassionato, come solevano fare prima che il detective cedesse al senso del dovere verso Humildad. Nel mentre, Úrsula scopre il segreto di Fabiana e di Cayetana e inizia a trattare con freddezza le due donne, ora che sa che sono madre e figlia!

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano intanto che Martín, plagiato e manipolato da Calanda, arriva al punto di rivolgere un’arma contro Felix De La Vega. Arriverà fino in fondo? Ma l’attentato organizzato da Calanda fa molte vittime, e Leandro, tramite la confessione del signor Hidalgo morente, viene a sapere di essere padre di Victor; questi però reagisce alla notizia mostrandosi sconvolto e allontanandosi d’improvviso da tutti!