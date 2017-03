Amnistia e indulto, le ultime news ad oggi, 22 marzo 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 22 marzo 2017: l’idea di Orlando di una rete di esperti di carceri. Ancora nessuna novità concreta in tema di amnistia ed indulto. Il Partito Radicale sta organizzando la marcia per l’amnistia e indulto per il giorno di Pasqua, mentre c’è attesa sull’esito della concessione dell’amnistia contenuta nei quattro disegni di legge, ma sembra che per il momento sia ben difficile che i provvedimenti vengano approvati. Il ministro Orlando si sta impegnando sulla questione delle carceri ma è convinto che non cambieranno molte cose con il completamento della riforma del processo penale. Il ministro, qualche settimana fa, ha invitato i coordinatori degli Stati generali a riunirsi in un’associazione, per creare una vera e propria rete di esperti di carceri. In realtà, come fa notare Il Dubbio, c’è già un partito politico che lotta per i diritti dei detenuti: il Partito Radicale. Orlando vorrebbe che dagli Stati generali dell’esecuzione penale nascesse un’associazione formata da esperti che possano sensibilizzare l’opinione pubblica. Per ora, però, non c’è stato nessun seguito all’invito proposto dal ministro Orlando.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 22 marzo 2017: il caso al carcere di Fuorni (Salerno).

Sul Mattino si legge che al penitenziario di Fuorni (Salerno) un detenuto sessantenne ha avuto una ischemia che gli ha danneggiato il cuore. Secondo il direttore sanitario della Asl le sue condizioni cliniche sono compatibili con il carcere, ma la famiglia, timorosa per le condizioni di salute del detenuto, ha chiesto al proprio avvocato di poter far visionare la cartella clinica ad un medico di fiducia. La richiesta è stata formulata da sette giorni ma la cartella non è stata ancora duplicata. A fare la copia dovrebbero essere gli infermieri che lavorano nell’istituto penitenziario, ma qui vi è una sola infermiera, che non riesce contemporaneamente a seguire lo stato di salute dei malati e a seguirli nelle terapie e a svolgere il lavoro amministrativo.