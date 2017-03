Isola dei Famosi 2017, il daytime al 22 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 22 marzo 2017: le nuove nomination dei naufraghi. Quella di ieri dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è stata una puntata ricca di sorprese ed emozioni. Ad essere eliminata è Eva Grimaldi, che dà il “bacio di Giuda” a Samantha, mandandola in nomination: Eva non ha mai capito perché Samantha l’ha nominata, e l’ha sempre detto apertamente. Gli altri nominati sono Giulio, che prende i voti di Malena e di Nancy, e Malena, che prende i voti di Giulio di Samantha. In nomination, dunque, ci sono i due strateghi Giulio e Samantha, accusati di aver manipolato il gruppo con le loro strategie per arrivare in finale.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 22 marzo 2017: Raz apprezzato dal gruppo.

Raz Degan, invece, riottiene i consensi dal gruppo: il modello israeliano non ha mai modificato il proprio comportamento, rivelandosi una persona vera e mai falsa, ed ha conquistato il rispetto di Malena, Nancy e di Simone. Il modello è anche il leader della settimana, ed è pronto alla corsa per la finale. Cosa accadrà martedì prossimo?