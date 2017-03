Moda primavera/estate 2017: è tempo di ballerine, le proposte di Zara e Mango

Moda primavera/estate 2017: la proposte di ballerine del brand Zara. Il clima di primavera padroneggia nell’aria ed arriva il tempo di chi vuole essere comoda ma sentirsi chic al tempo stesso. La nuova collezione primavera estate 2017 del brand Zara propone una serie di modelli di ballerine, per accontentare i gusti di ognuna. Una prima proposta è la ballerina disponibile in diversi colori con dettaglio di fiocco sulla tomaia e effetto intrecciato sul taglio. Punta rotonda a contrasto. Per un look total chic e romantico al tempo stesso la ballerina in pelle rossa o rosa cipria farà al caso vostro, con il dettaglio di linguetta alta. Altra ballerina colore blu navy scamosciata con dettaglio di taglio traforato a laser. Per le più rock la ballerina bassa in pelle nera con cerchi sul bordo del taglio saranno la scelta ottimale. Cuciture nere sul davanti e fascette elastiche incrociate sulla tomaia. Molto chic la ballerina disponibile in diversi colori con dettaglio di fiocco sulla tomaia ed effetto intrecciato sul taglio. Punta rotonda a contrasto.

Moda primavera/estate 2017: le ballerine firmate Mango.

Per la nuova collezione primavera/estate 2017 il brand Mango popone ballerine con punta e modello asimmetrico, in nuance nera . Altra proposta sono le ballerine in pelle soft con disegno geometrico e suola a contrasto. Molto chic la ballerina senza tallone, con punta ed elastico nella parte posteriore. Semplice ma glamour al tempo stesso è la proposta di ballerina con fiocco decorativo, suola a contrasto e bordo in grosgrain.