Riforma delle pensioni, oggi 22 marzo 2017. Le novità su pensioni anticipate, Ape, precoci e decreti attuativi!

Pensioni anticipate, Ape. I decreti attuativi delle misure contenute nella legge di Bilancio 2017 sono ancora in fase di definizione. A seguito dell‘incontro che si è tenuto tra Governo e sindacati lo scorso 20 marzo, sono emersi alcuni punti fermi. Il termine previsto per l’entrata in vigore di Ape, Ape social e della misura per le pensioni anticipate prevista per i lavoratori precoci rimane fissato per il 1° maggio 2017. La conferma viene direttamente da Marco Leonardi, consulente economico di Palazzo Chigi, il quale, al termine del vertice tenutosi tra l’esecutivo e le parti sociali ha affermato a “Il Sole 24 ore:“Restiamo impegnati a rispettare il debutto dei nuovi strumenti il 1° maggio e proprio per questo vogliamo restare in linea con i tetti di spesa e le platee previste nella norma”.

Chi fosse interessato alle pensioni anticipate e fosse in possesso dei requisiti richiesti, potrà inoltrare la domanda per l’accesso all’Ape sociale a partire dal 1° maggio 2017, con termine ultimo il 30 giugno. Le date indicate hanno validità anche per le pensioni anticipate rivolte ai lavoratori precoci. Per quanto riguarda il 2018, gli interessati alla misura per i lavoratori precoci ed all’Ape sociale dovranno presentare domanda entro la fine del mese di marzo.

Pensioni anticipate, Ape sociale. I punti da chiarire.

Sulle pensioni anticipate che si otterranno trame l’Ape sociale rimangono alcuni punti ancora da chiarire.Sembra confermato il paletto dei sei anni di lavoro continuativo per i lavori gravosi, richiesti per l’accesso. Questo requisito potrebbe impedire alla categoria degli edili l’utilizzo dell’Ape agevolata, in quanto il comparto è soggetto, per la natura stessa del lavoro, a periodi di disoccupazione, anche lunghi. “Se non vi saranno interventi e verranno quindi mantenuti i 36 anni di contributi di cui gli ultimi 6 continuativi, l’Ape agevolata per gli operai edili sarà inesigibile”. Ad affermarlo è il segretario generale della Fillea Cgil Alessandro Genovesi. “A fronte di almeno 23mila operai edili con più di 63 anni che stanno sulle impalcature, esposti più di altri a infortuni gravi e spesso mortali , potranno accedere teoricamente meno di 500 operai”.

Di pari passo con i requisiti necessari per l’Ape agevolata, si trova la questione delle platee dei beneficiari. Non sembra che saranno presenti grandi novità dai decreti attuativi dell’Ape sociale. “Allargare ora le maglie ci farebbe correre il rischio di una bocciatura dei Dpcm da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti”, ha chiarito Leonardi a “Il Sole 24 ore”.

Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil , al termine dell’incontro con il Governo, ha sintetizzato i temi che destano perplessità nei sindacati: la fissazione di una data rigida entro cui presentare le domande, il criterio dei sei anni di lavoro continuativo nelle attività gravose, l’impossibilità, per i lavoratori disoccupati per scadenza del contratto a termine, di rientrare fra i lavoratori precoci o nell’Ape social. Tutti dettagli delle misure verranno definiti dai decreti attuativi. L’esame del Consiglio dei Ministri è previsto entro la settimana prossima, al più quella successiva.