Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: tagli di capelli corti e ciuffo laterale

Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: il look di Scarlett Johansson. Che siano tagli di capelli cortissimi o corti con ciuffo laterale non cambia: l’importante è che il ciuffo laterale ci sia! Questa sembra sia lo slogan delle ragazze nella corsa all’acconciatura più trendy per questa estate 2017. Il ciuffo laterale è l’icona del movimento nei tagli di capelli e non per niente viene accoppiato spessissimo ai tagli corti minimal e pari, sui quali aggiunge un po’ di movimento grazie alla irregolarità. Il ciuffo laterale, se creato pieno e lungo regala al viso un mood sensuale che fa bene alla femminilità di chi lo indossa. E’ universalmente amato dal sesso femminile: corto e sbarazzino, lungo e volutamente spettinato, corto e scalato il ciuffo laterale è sempre un must. Se lungo, lo si può indossare sfilato su un corto anch’esso sfilato e la lunghezza la si dovrà scegliere in base alla lunghezza del taglio corto. È questo il look scelto da Scarlett Johansson che per la primavera estate 2017 sceglie un taglio corto con ciuffo laterale che crea movimento, all’occorrenza portato pure all’indietro, in una sensuale colorazione blond con contrasti scuri.

Scarlett Johansson: ecco la sua nuova sfida.

Scarlett Johansson sta imparando a stare da sola. Con due matrimoni falliti alle spalle, di recente con Romain Dauriac, e in passato con il collega Ryan Reynolds, è arrivato il momenti di stare da sola, ecco quanto dichiara: “Negli ultimi due anni ho realizzato che in realtà non sono mai stata da sola. Sono sempre stata con qualcuno. E anche nei primi istanti di vita, avere qualcuno al tuo fianco, deve in qualche modo giocare un ruolo nel modo in cui cresci. Per questo motivo sto imparando ad essere sola, sola con me stessa. E’ difficile però, a volte mi sento sola, ma capisco che ho sempre avuto un’altra metà accanto”. La 32enne ha anche ammesso che in passato ha cercato alcune relazioni solo per non stare da sola. “E’ una cosa che ha un impatto anche sulle mie relazioni intime o sulle persone con cui scelgo di stare. Voglio dire, a volte mi è capitato di stare con delle persone unicamente per non stare da sola”, ha rivelato al magazine Event.