Tagli di capelli e acconciature primavera/estate 2017: il via alle flat waves

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Nina Moric. Le nuove tendenze primavera/estate 2017 ci parlano di flat waves, ossia di onde piatte. Sì, può sembrare un controsenso, eppure questa sarà un’acconciatura che rivedremo parecchio, specie nelle prossime stagioni calde. Il prossimo trend vedrà un make-up super naturale, abbinato quindi anche a capelli che dovranno seguire questa voglia di naturalezza. Le flat waves, infatti, sono delle onde molto delicate e meno definite rispetto alle classiche beach waves e questa è la sostanziale differenza che intercorre tra questi due hairstyles molto simili tra loro. Infatti lo scopo delle flat waves non è tanto quello di dare volume alla chioma, ma semplicemente di dargli un senso di movimento. Un’acconciatura molto chic e allo stesso tempo naturale adatta ad ogni occasione formale o meno. È questo il look scelto da Nina Moric, dove ad un taglio lungo di capelli in una calda nuance di castano associa le flat waver, abbinate ad una acconciatura molto chic tirate da un lato.

Nina Moric: ecco i suoi commenti sulla classifica di Parliamone Sabato.

Nina Moric è intervenuta sulla questione che ha visto coinvolto il programma “Parliamone Sabato” che è stato chiuso. I vertici della tv di Stato hanno dovuto prendere il provvedimento dopo la bufera scatenata da una ‘classifica’ sulle qualità delle donne dell’Est stilata durante l’ultima puntata del programma condotto da Paola Perego. Intervistata durante la trasmissione radiofonica ‘Casam2o’, ecco quanto ha dichiarato la Moric: “Su alcuni punti non sono d’accordo ma tendenzialmente questa classifica da donna dell’Est non mi offende. Io sono una ragazza dell’Est molto particolare e ovviamente non tutte siamo uguali. Però devo dire che è vero che dopo la gravidanza noi slave torniamo in piena forma subito, è un fatto genetico. Io però anche se amo essere sexy, in casa e a letto invece metto i pigiamoni. E poi il vero uomo di casa sono io, comando io”.