Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: nuove rivelazioni sulla tronista Rosa Perrotta, non si placano le polemiche

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le rivelazioni sulla tronista Rosa Perrotta. Il nuovo trono rosa ha ormai preso il via. Le due troniste Rosa Perrotta e Desirèe Popper sono già entrate in un clima di rivalità e il polverone di polemiche sembra non placarsi. La tronista Rosa Perrotta anche se è da poco seduta sul trono di Uomini e Donne ha già fatto molto discutere di sé. Dapprima accusata di essere troppo impostata poi l’ironia sui suoi ritocchini estetici e infine le voci sul suo corteggiatore: l’attore, anche lui salernitano, Alex Adinolfi. I due hanno dichiarato sin da subito di conoscersi per motivi strettamente lavorativi, ma la loro particolare sintonia non ha convinto i telespettatori, soprattutto dopo l’ultima registrazione che ha mostrato la loro esterna in cui erano complici e molto intimi.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Rosa e Alex solo conoscenti?

I fan più attenti hanno messo in rete alcune foto e in particolare sono state messe a confronto due foto, prese dai rispettivi profili social della tronista e del corteggiatore, in cui compariva la stessa sdraio e la stessa coperta. Da questo i fan del programma hanno subito pensato che Rosa sia stata in passato a casa di Alex e che quindi i due sono di più di due semplici conoscenti.