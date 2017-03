Al Bano Carrisi, le ultime news ad oggi, 23 marzo 2017

Migliorano le condizioni di Al Bano Carrisi. Il cantante nella giornata di domenica scorsa è stato colpito da un’ischemia transitoria ed è stato prontamente portato in ospedale. Fortunatamente, le condizioni del cantante sono apparse subito positive, così come si legge dal comunicato emesso dall’ospedale di Lecce: “Al Bano Carrisi ha trascorso una notte tranquilla ed ha riposato bene. Tenuto sotto continuo monitoraggio, il paziente dovrà restare a riposo in ospedale almeno sino a sabato. Il paziente conferma il quadro clinico positivo del giorno precedente, evidenziando un costante recupero. Gli accertamenti stanno continuando per un più fine inquadramento diagnostico e terapeutico, verificando la presenza e curando i possibili fattori di rischio”.

Al Bano Carrisi, le news al 23 marzo 2017: il cantante non ha riportato danni alle corde vocali.

Silvana Melli, direttrice generale della Asl di Lecce, a Pomeriggio Cinque ha annunciato che Al Bano non ha avuto danni alle corde vocali: “Si è trattato di un episodio abbastanza tranquillo perché si è intervenuti prontamente. Ma sicuramente ha sottovalutato i sintomi e non bisogna mai sottovalutarli”. Accanto ad Al Bano c’è stata sempre la compagna Loredana Lecciso. Nel bollettino medico è stato sottolineato come Loredana sia “Un sostegno morale importante, assieme alle costanti cure mediche, gli arriva dal calore della famiglia, che gli è al fianco in ogni momento”.