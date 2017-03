Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 23 marzo 2017

Amici 2017 Ed. 16, rivelati gli ospiti con cui si esibiranno i ragazzi. Mancano pochissimi giorni al primo serale di sabato 25 marzo di Amici 2017 Ed. 16, ed i ragazzi della scuola sono impegnatissimi a provare le loro esibizioni. Durante il daytime di oggi, giovedì 23 marzo 2017, abbiamo scoperto quali saranno gli ospiti con cui duetteranno i ragazzi. La squadra Blu duetterà con Jasmine Thompson, mentre i Bianchi duetteranno con Clean Bandit. I ragazzi sono stati felicissimi nell’apprendere i nomi degli ospiti, e stanno provando con serietà ed entusiasmo.

Amici 2017 Ed. 16, Elisa: “Si deve avere il coraggio di essere se stessi”.

Elisa quest’anno è a capo della squadra Blu, e spiega ai ragazzi l’importanza di mettere l’emozione nelle esibizioni: “Le cose sentite sono potentissime, sono praticamente imbattibili anche rispetto a quelle perfette”, spiega la cantante. “Non ci devono essere interferenze come la paura ma si deve avere il coraggio di essere se stessi, il che non è poi così scontato”. I ragazzi annuiscono, condividendo in pieno il messaggio.