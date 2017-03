Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, giovedì 23 marzo 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 23 marzo 2017: l’appello di Ilaria Cucchi. Tutto è pronto per la marcia per l’amnistia e l’indulto fissata per il giorno di Pasqua, il 16 aprile 2017. A promuovere la marcia è anche Ilaria Cucchi. La donna non si ferma e continua a chiedere giustizia, sperando che quanto di terribile è accaduto al fratello Stefano possa essere la spinta per creare un punto di svolta. A change.org, Ilaria ha detto: “Il nostro parlamento non è ancora riuscito a varare una legge che punisca gli autori di atti di tortura, a dispetto della Convenzione Onu firmata dall’Italia nel 1988. Per chiedere un gesto di coraggio alla classe politica vi invitiamo a marciare con noi il giorno di Pasqua a Roma dietro lo striscione #StopTortura. La marcia per l’amnistia promossa dal Partito Radicale sarà l’occasione per ricordare al Parlamento l’urgenza di garantire al suo interno o diritti e le garanzie civili di cui il Paese da tempo si fa promotore nel mondo”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 23 marzo 2017: nuovo tentato suicidio nelle carceri.

Un altro terribile episodio si è consumato nelle carceri italiane: un detenuto di 44 anni di Lamezia Terme ha tentato il suicidio impiccandosi nella sua cella, nel carcere di Vibo Valentia. Ad accorgersi del tentato suicidio sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che hanno trovato il detenuto agonizzante. Il carcerato è stato trasferito all’ospedale Jazzolino in gravissime condizioni: a causa della mancanza di ossigeno ha riportato gravi danni al cervello ed ora si trova in coma.