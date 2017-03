Attentato a Londra: Scotland Yard annuncia sette arresti e cinque morti. Il vicecommissario di Scotland Yard Mark Rowley ha dichiarato che le forze speciali della polizia britannica hanno arrestato sette persone a Londra e a Birmingham sospettate di essere coinvolte nell’attentato di ieri che ha sconvolto la capitale inglese. Il bilancio è di almeno cinque morti e circa quaranta feriti, ma nelle prossime ore potrebbe essere destinato a salire. Tra i feriti ci sarebbero anche due cittadine italiane, che non sarebbero però in pericolo di vita. Rowley ha confermato che sette feriti sono ancora in “condizioni critiche” e che la polizia britannica presidierà “le zone nevralgiche della città per rassicurare i cittadini”.

Tra le vittime accertate ci sono oltre all’attentatore un poliziotto e una professoressa. L’agente, Keith Palmer, ex militare e con oltre 15 anni di servizio in polizia, non era armato e ha cercato di impedire al killer l’accesso al palazzo del Parlamento. Aysha Frade, professoressa di 43 anni e di origini spagnole, stava andando a prendere le figlie a scuola quando è stata uccisa. Il premier Theresa May ha dichiarato che non è stata ancora rivelata l’identità dello stragista per “proteggere le indagini”, ma la dinamica dell’attentato ricorda quello di Nizza e quindi la pista del fondamentalismo islamico sembra quella più probabile.

L’attentatore sarebbe sconosciuto alle forze dell’ordine e avrebbe noleggiato a Birmingham il suv con cui ha falciato le persone sul ponte di Westmister. Poi ha tentato l’assalto al Parlamento armato con un coltello di cucina. I sette arrestati sarebbero dei fiancheggiatori ma non dei complici del killer, che avrebbe agito da solo. La May ha confermato che negli ultimi mesi sono stati sventati ben “tredici attacchi terroristici” e oggi ha dichiarato in un discorso al Parlamento riunito: “non cederemo mai al terrorismo, non gliela daremo mai vinta. Il male non ci sconfiggerà, i nostri valori sono più forti e vinceranno”.

Molti ricordano il precedente di Michael Olumide Adebolajo e Michael Oluwatobi Adebowale, i due terroristi di origini nigeriane che nel 2013 uccisero a Londra un soldato inglese con una mannaia, dopo averlo travolto con una macchina. Lorenzo Vidino, direttore del programma “Estremismo” del Centro per la Cybersecurity e Sicurezza Interna della George Washington’s Univeristy ha dichiarato che l’utilizzo di auto e coltelli é “imprevedibile e tiene sotto scacco anche Israele” da molti anni. L’Europa dovrà essere pronta a fronteggiare un nuovo modus operandi: non più solo attacchi organizzati da commando armati, ma anche gesti improvvisati di lupi solitari.