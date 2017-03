Ballando con le stelle 2017, le rivelazioni di Giuliana De Sio

Ballando con le stelle 2017, Giuliana De Sio: “Ho perso 4 chili”. Giuliana De Sio è una delle protagoniste di quest’edizione di Ballando con le stelle. L’esperienza della bella attrice al programma di Milly Carlucci, però, non è stata delle migliori, ed oggi Giuliana afferma che non ripeterebbe l’esperienza. Al quotidiano Libero, ha confessato: “All’inizio pesavo 53 chili, ora 49”. Giuliana si è detta molto stanca: “Non avevo mai fatto un’esperienza così dura nella mia vita. Mai più lo rifarei, ma ormai ci sono dentro”. Milly Carlucci ha voluto fortemente Giuliana De Sio nel cast di Ballando con le stelle, tanto da proporle di partecipare per ben quattro anni. L’attrice ha sempre rfiutato, ma quest’anno è stato diverso: “Una voce mi ha detto: ‘Fallo’. Milly Carlucci me lo chiedeva da quattro anni. Non avevo capito che la mia vita sarebbe finita, almeno fino a maggio. Ho sempre seguito l’istinto, che mi ha portato o all’ inferno o in paradiso. Un’eterna lotteria, non so mai se sono le forze del bene o del male che mi spingono”.

Ballando con le stelle 2017, Giuliana De Sio: “A Ballando ho fatto un bagno di umiltà”.

L’esperienza di Giuliana De Sio a Ballando con le stelle è stata dura in particolare all’inizio: “All’inizio ero angosciata, mi sono ripresa. Volevo crescere, rompere i soliti meccanismi, a Ballando ho fatto un bagno di umiltà: mi hanno insultato e maltrattato. Do l’immagine della persona forte ma non sempre credo in me stessa. Ho paura e attacchi di panico. Sapete, anche io sono umana, come sono stata costretta a spiegare davanti alle telecamere”.