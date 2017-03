Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 23 marzo 2017: tagli capelli, cucina

Detto Fatto, i tutorial del 23 marzo 2017: tagli capelli. Detto Fatto torna oggi, giovedì 23 marzo 2017, con una nuova puntata. Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in studio con un completo sportivo composto da pantaloni a palazzo e da una giacca rosa con sneakers bianche. A rendere chic il look è una canotta con decori in pizzo sul décolleté. La conduttrice presenta il ptimo tutorial di oggi: Salvo Filetti propone un nuovo taglio di capelli alla sua ospite. Si tratta di uno shang che crea ritmicità e contribuisce a far diventare la bella ospite cool e sbarazzina. Lo shang, ricordano Salvo e Caterina, è stato portato la prima volta da Alexa Chung, che ha introdotto un nuovo modo di interpretare la frangia, molto morbida. Per quanto riguarda il colore, Salvo ha realizzato delle schiariture con la tecnica sunshine.

Detto Fatto, i tutorial del 23 marzo 2017: cucina.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Il pasticcere Simone aveva un sogno nel cassetto, quello di incontrare Alessandro Servida. Nella puntata di oggi di Detto Fatto, i due si sono incontrati ed hanno realizzato una splendida torta mimosa rivisitata, la mimosa cremosa, composta da streusel alle mandorle e da mousse al mandarino.