Internet 2017, l’importanza ed i vantaggi di essere presenti in rete nell’era digitale!

L’importanza di essere presenti sul web con il proprio business nell’era di Internet. Internet ha profondamente cambiato il modo di condividere le informazioni, ed in un mondo online che si muove a un ritmo velocissimo, la presenza sul web di un’azienda è diventata un must per il successo di un’attività. Ma perché è così importante essere presenti in rete? Le ragioni sono molteplici, ma il punto focale risiede nel cambiamento delle abitudini e della mentalità dei consumatori finali. Chi compra o vuole accedere a qualsiasi servizio si informa su Internet, utilizzandolo come strumento per conoscere tutte le informazioni su un prodotto o su un’azienda a cui intende rivolgersi, per individuare ciò che fa al caso suo, in termini di convenienza economica e qualitativa. Nel mondo di oggi la maggioranza delle persone si rivolge ad Internet, in particolare ai Motori di Ricerca come Google, Yahoo o Bing. Il 93% delle decisioni d’acquisto inizia con una ricerca su un Motore di Ricerca.

Essere presenti in rete con il proprio business con un sito Internet permette di disporre di molti vantaggi che vanno dall’immediata visibilità, alla continua reperibilità, all’opportunità di vendere in maniera facile e ad ampio raggio i propri prodotti. A questi si aggiunge la possibilità di testare direttamente con il consumatore l’efficacia di nuovi prodotti, la facoltà di essere raggiunti in un istante con pochi click da milioni di persone sia a livello nazionale che internazionale. Fondamentale è anche l’opportunità che Internet offre di poter di usufruire di un tale servizio a costi bassissimi e con la possibilità di aggiornare e modificare continuamente le informazioni presenti sul proprio sito relative alla propria attività. La creazione di un sito web, infatti, risulta uno strumento pubblicitario rapido e dai costi contenuti.

Il sito web: una vera garanzia di affidabilità e facile reperibilità di un’azienda o di un’attività.

Non essere presenti in rete ingenera perplessità nei consumatori, che si chiedono perché l’azienda non sia presente e se sia affidabile. Quando si ha un buon sito web, si dà tranquillità alle persone, che ancorché non abbiano mai sentito parlare della vostra azienda, sono messe nelle condizioni di informarsi, di ricercare sul web maggiori informazioni prima di decidere di venire presso la vostra attività, fruendo anche di tutte le indicazioni su come raggiungervi fisicamente, o contattarvi tramite telefono o email. Non va, quindi, sottovalutato l’effetto negativo di una mancata presenza di un sito aziendale in internet, visto che ormai siamo talmente abituati a trovare qualsiasi cosa in rete.

Disporre di un sito web permette di affrontare in modo adeguato ed al passo con i tempi quello che è il mercato del web, in cui tutti sono presenti e non essere presenti è già un cattivo biglietto da visita. Essere in internet significa stimolare l’interesse del pubblico, ed in questo le possibilità offerte dagli strumenti web sono ormai enormi, e permettono di personalizzare il proprio sito, utilizzando una grafica appropriata è possibile realizzare pagine web con video, foto e animazioni per realizzare una vera esperienza multimediale ad alto coinvolgimento. Un sito dinamico è estremamente flessibile, si può aggiornare in ogni momento da qualsiasi computer senza necessità di installare programmi specifici, e grazie ad un pannello di controllo di facile accessibilità permette di modificare i contenuti direttamente dal front-end. I siti web sono strumenti flessibili e dinamici, che crescono e si sviluppano man mano che la vostra attività si evolve.

Flessibilità, personalizzazione ed innovazione.

Flessibilità, personalizzazione ed innovazione sono le chiavi per realizzare un sito web. Lo sa bene 1and1.it, leader nella creazione di siti web, hosting, domini, che fornisce proprio la possibilità ai clienti di creare il proprio sito web in maniera facile e veloce offrendo migliaia di layout professionali per le esigenze più disparate. Il suo obiettivo finale è quello di fornire al cliente un prodotto innovativo e concorrenziale al tempo stesso. In qualsiasi momento si potrà vedere come le modifiche effettuate si ripercuotono sulla visualizzazione e l’usabilità del sito web sui diversi dispositivi. Molto importante, infatti, è tenere conto del diffuso e largo uso dei dispositivi mobili, che sta dilagando negli ultimi anni tra il pubblico di Internet.

L’enorme diffusione ed uso dei dispositivi mobili.

Una delle esigenze con cui bisogna, infatti, confrontarsi nel mercato del web è il larghissimo uso che fanno gli utenti dei cosiddetti dispositivi mobili. Il sito 1and1.it è riuscito a venire incontro anche a questa più specifica ed importante esigenza consentendo, con semplici mosse, di ottimizzare un qualsiasi sito web per la visualizzazione su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Un sito web ottimizzato non soltanto risulta comodamente leggibile da mobile, ma è anche facile da usare su display di dimensioni ridotte. Smartphone e tablet godono di un successo sempre maggiore, ed il numero degli utenti che accedono a Internet tramite dispositivi mobili è infatti in continua crescita. Presentare un sito web responsivo, quindi in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati, riducendo al minimo la necessità dell’utente di ridimensionare e scorrere i contenuti, è fondamentale per rimanere al passo con i tempi, e per il buon posizionamento di un sito nei motori di ricerca, che alla fine è ciò che veramente conta per chi vuole farsi trovare e scegliere dai propri potenziali clienti!