Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 23 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 23 marzo 2017: nuovi equilibri sull’Isola. Samantha e Giulio appaiono ancora sorpresi e sconcertati da come le cose, all’interno del gruppo, siano cambiate così velocemente. Giulio sostiene che, a quel punto, è meglio essere manipolatori che manipolati. Samantha, invece, trova “bruttissimo questo voltafaccia”, e vede questa situazione come una guerra aperta con Raz: secondo la showgirl, le ragazze si sono fatte “comprare” dal modello israeliano. Malena, Nancy e Simone sembrano contenti di aver capito finalmente quali fossero i veri scopi di Samantha e di Giulio, mentre Raz, in confessionale, ammette di non essersi aspettato l’appoggio da parte di Nancy, Simone, Malena ed Eva: “un colpo di scena, un colpo di stato! È come se loro fossero usciti fuori da un’ipnosi collettiva”.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Eva e Moreno sull’Isola dei Primitivi.

Eva Grimaldi è approdata sull’Isola dei Primitivi, felice di avere ancora una possibilità per arrivare in finale. Qui ha incontrato Moreno, ed i due sono molto contenti di poter vivere insieme quest’avventura. Eva si informa sulla dotazione del cibo sull’Isola dei Primitivi, un po’ sorpresa nel comprendere che hanno a disposizione solo il riso, il resto dovranno procurarselo, ma è ottimista: sa che Moreno prenderà molti pesci.