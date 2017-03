Isola dei famosi 2017, le nuove dichiarazioni di Raz Degan sulla notte con la Barale!

Isola dei Famosi 2017: una nuova dichiarazione di Raz Degan per la sua Paola Barale. Sull’Isola dei Famosi, dopo l’incontro tra Raz Degan e Paola Barale a parlare sono le emozioni. Occhi lucidi, baci e abbracci erano protagonisti, e il loro ritrovarsi ha fatto sognare tutti, anche la stessa presentatrice Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria si domandano quale sarà il futuro tra loro una volta che Raz finirà la sua avventura sull’Isola. Ma nessuna risposta chiara e nessuna certezza. Intanto arriva una nuova dichiarazione d’amore da parte di Raz Degan nei confronti di Paola Barale:”Paola mi ha dato una carica di batteria bestiale. Certo la amo, I will love her until I die (ovvero, ‘La amerò fino alla morte’, ndr)”. Alla domanda di Vladimir Luxuria, che gli ha invece chiesto se fosse successo qualcosa di piccante durante la notte passata insieme in spiaggia, il naufrago ha risposto deciso: “Come ti avevo già detto una volta, sono solo fatti miei”.

Isola dei famosi 2017: il post di Paola Barale per Raz.

Solo qualche giorno fa, era stata invece Paola a usare tenere parole nei confronti dell’ex in un post su instagram dopo la notte trascorsa in Honduras, protetta dal suo Raz:”Forse la nostra storia è destinata a durare, perché non è una storia d’amore… E’ una storia di pioggia e sole, è una storia di attesa e di passione, amicizia e condivisione, armonia e incomprensioni, silenzi e rumori… Non è una storia d’amore. E’ una storia che parla d’amore o un amore con una storia”.