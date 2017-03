La prova del cuoco: anticipazioni e ricette della puntata di giovedì 23 marzo 2017

La prova del cuoco, anticipazioni e ricette. Oggi giovedì 23 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, in onda come di consueto su Rai 1 a partire dalle ore 11.50. Con la spumeggiante conduzione di Antonella Clerici anche oggi non mancheranno tante gustosissime ricette in compagnia di Anna Moroni e di tutti i cuochi di La prova del cuoco. Nella puntata andata in onda ieri c’era stata una replica di tante gustosissime ricette proposte nel corso delle puntate, dal calzone di Sorbillo alla pizza con crema di castagne e culatello. Per scoprire quali saranno le ricette proposte oggi a La prova del cuoco non ci resta che seguire la puntata!

La prova del cuoco, anticipazioni: la sfida dell’uovo d’oro e le ricette del giorno.

La prova del cuoco torna oggi giovedì 23 marzo 2017 con una puntata ricchissima di ricette super golose. La puntata si apre con la sfida dell’uovo d’oro in cui i nostri chef hanno proposto, rispettivamente, un risotto al baccalà, olive taggiasche e mandarini ed un cappellaccio ripieno di pomodoro su una fonduta di parmigiano. Anna Moroni ha invece realizzato una frittata primaverile con spinaci, carciofi e prosciutto di norcia.