Riforma delle pensioni, oggi 23 marzo 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape, Opzione donna, pensioni di garanzia, nuovo incontro Governo-sindacati!

Riforma delle pensioni, le ultime novità. E’ previsto per oggi un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni. L’appuntamento è stato fissato alle ore 9 presso la sede del ministero del Lavoro e vede protagonisti il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Al centro del confronto ci sono i decreti attuativi dell’Anticipo pensionistico (Ape) e l’avvio della seconda fase delle riforme. Nello scorso incontro di carattere tecnico, tenutosi lunedì 20, la Cgil ha continuato a manifestare delle perplessità sullo strumento per le pensioni anticipate. “Su molti punti le risposte sono state del tutto insufficienti” ha commentato il segretario confederale Roberto Ghiselli, al termine del vertice. Le perplessità nascono soprattutto sulle procedure che il Governo vorrebbe adottare.Quello che è certo è che, ormai, i tempi sono stretti e che non si può temporeggiare oltre, se si vogliono rispettare i termini previsti dalla legge di bilancio 2017 per l’entrata in vigore delle misure sulle pensioni.

Ape e pensioni di garanzia. Il punto di Cesare Damiano.

Il presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano, sollecita affinché si riducano i tempi:”I decreti sull’Anticipo Pensionistico (Ape) sono in ritardo”. “Le misure previste nella legge di Bilancio devono diventare operative dal primo maggio: nel Paese c’è molta attesa”, ha affermato. Per Damiano l’’incontro di oggi tra sindacati e Governo sarà decisivo “per chiudere la partita”. “Oltre al decollo dell’Ape e delle altre misure, va affrontata la “seconda fase”, come previsto dal verbale d’accordo di sindacati e Governo”, ha aggiunto. Ma non solo: “C’è un tema di particolare rilevanza”,ha spiegato Damiano, “è quello relativo all’introduzione della ‘pensione contributiva di garanzia’ per i giovani”. “La nostra proposta è quella di uno zoccolo di base pari all’assegno sociale, circa 500 euro mensili, sul quale ‘appoggiare’ la pensione che verrà tutta calcolata con il sistema contributivo (per chi ha cominciato a lavorare dal primo gennaio ‘96), al fine di arrivare ad uno standard dignitoso di assegno pensionistico: ad esempio 1.500 euro lordi mensili”, ha concluso.

L’economista Elsa Fornero, nel corso della trasmissione DiMartedì, ha analizzato le ultime ipotesi di riforma delle pensioni circolanti in questo periodo, tra cui quella della pensione di garanzia di Cesare Damiano. Per l’economista.” Possiamo permetterci queste soluzioni se facciamo le cose guardando soltanto all’oggi. Cioè all’orizzonte temporale a cui guardano”. “Dopodiché, il risultato di leggi come queste sono tutte da vedere nel futuro”, ha precisato. L’economista ha affermato che gli esiti delle riforme potrebbero essere “devastanti” per i giovani. “Vorrei che qualcuno di coloro che fatto una di queste proposte, visto che sono parlamentari, proponessero una correzione dei vitalizi, cancellando ogni forma di privilegio”, ha affermato. E poi “ci si dovrebbe chiedere cos’altro si può ottenere” in termini di riforma delle pensioni “senza sottrarre risorse ai giovani e senza creare nuovo debito”, ha concluso.

Pensioni anticipate. Opzione donna, proroga al 2018.

Per sollecitare il prolungamento del regime sperimentale Opzione donna al 2018 è prevista una manifestazione dalle ore 10 in Piazza di Montecitorio a Roma. Il vicepresidente della Commissione lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, si troverà “al fianco di centinaia di donne per il loro diritto alla pensione e per la proroga di Opzione Donna”. L’iniziativa del Movimento Opzione donna, ha lo scopo di rivendicare “il diritto alla proroga di Opzione donna al 2018”, in quanto,“Opzione donna è e deve restare un diritto di scelta per tutte le donne ed a tutte deve essere garantita”.