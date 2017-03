Tagli capelli 2017: i tagli capelli medi e corti per la primavera Estate 2017

Tagli capelli medi e corti della primavera estate 2017. I tagli di capelli del 2017 vedono in primo piano corti, cortissimi e soprattutto medi. La media lunghezza, per lungo tempo è passata in secondo piano a favore di tagli lunghi o corti, mentre in questa primavera estate 2017 i tagli medi sono veramente di grandissima tendenza. Ob swag è il taglio di capelli medi sicuramente più popolare di questa primavera estate 2017 e la sua particolarità è il fatto di essere estremamente sfilato nella parte inferiore per rimanere più pieno in quella superiore, anche con una frangia o un ciuffo.

Tagli capelli corti e medi 2017: i gender cut per chi se la sente di osare.

Per quanto riguarda i tagli medi della primavera estate 2017 ci sono anche il blunt cut, perfetto per chi ha i capelli lisci, ed i long bob, perfetti anche da portare mossi ed in versione spettinata. Per quanto riguarda i capelli corti sono di grande tendenza i pixie e tutti i tagli particolari, come i gender cut ed il bowl cut, perfetti per chi se la sente di osare con un taglio particolare e stravagante. Rasature e ciuffi estremi sono infatti i veri protagonisti di questi tagli di capelli 2017 e sono adatti sicuramente a chi ha una forte personalità, magari abbinati ad un colore stravagante, pastello o metallico.