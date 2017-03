Tagli di capelli primavera/ estate 2017: i tagli pari per un fascino bon ton ed evergreen

Tagli di capelli primavera/ estate 2017: i tagli pari. Aria di primavera e voglia di cambiamento. È questo è il connubio perfetto che spinge molte donne a ricercare un nuovo look. Ci sarà chi opterà per tagli classici chi cambierà ben poco ma una cosa è da tenere a mente: i tagli pari tornano a essere protagonisti delle tendenze capelli 2017. Capaci davvero di rinnovare il look con qualche sforbiciata decisa, anche quando non si vuole rinunciare alle lunghezze. I capelli pari sono da sempre espressione di personalità perché incorniciano il viso con linee nette, evidenziandone le caratteristiche o creando focus su alcuni tratti in particolare.Inoltre i tagli di capelli pari hanno un fascino bon ton ed evergreen.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli ispirati agli anni ’60.

I più gettonati saranno i tagli corti o medi con frangia, e quelli asimmetrici di ispirazione anni ’60. Infine le versioni lunghe, con punte tagliate, spesso accompagnati da frange rivoluzioneranno il vostro look. Se sono medi o lunghi, i capelli pari permettono di realizzare moltissime acconciature raccolte senza timore di vedere ciocche che “sparano” da ogni parte; anche le trecce saranno belle e voluminose fino alla punta. L’aspetto rigoroso o troppo classico dei capelli pari può essere facilmente sdrammatizzato con un ciuffo laterale o una frangetta, e il look diventa subito più sbarazzino. I capelli pari, poi, possono essere anche molto intriganti: basti pensare a uno dei tagli pari per eccellenza, ovvero il caschetto stile Valentina.