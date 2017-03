Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli lunghi ricchi di scalature per donare volume

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Paola Turci. Tra i tagli di capelli più amati della primavera/estate 2017 ci sono i capelli lunghi. Insieme ad haircut simmetrici e alla pari, spopolano anche le scalature, che alleggeriscono o danno volume a chiome troppo uniformi. Alleggerire chiome troppo pesanti o dare volume a lunghezze piatte: sono questi i principali scopi dei tagli di capelli lunghi ma scalati. I modi su cui sbizzarrirsi sono davvero molteplici: lisci, mossi, con scalature importanti o leggermente sfilati, con frangia o con un ciuffo laterale, più indicato per chi ha un viso tondo. Il taglio di capelli scelto da Paola Turci è un taglio lungo scalato, in una colorazione castana, alleggerito da scalature.

Paola Turci si racconta: torna a parlare dell’incidente.

Paola Turci torna a parlare dell’incidente che le cambiò completamente la vita negli anni ’90. A ‘Vanity Fair’ confessa che ancora oggi ha difficoltà nel vedersi in tv, ecco quanto dichiara: “Ancora oggi a tratti non riesco a farlo con serenità. Ma è per via dell’occhio, soltanto di quello, che è ‘abbottonato’, e mi deforma l’espressione. Nessuno lo nota, me ne accorgo solo io, però me ne accorgo eccome… ma va bene così. Lì ci sono tutta io: è il mio viso”. Parla poi della sua cicatrice: “C’è, sta lì. Ormai mi dimentico se è a destra o a sinistra. A volte non penso neanche più a coprirmela, così la gente finalmente la vede. Perché non mi fa più neanche soffrire. Perché anzi la ringrazio: senza quella, forse sarei rimasta una normale”. Per quanto riguarda il condividere la sua vita con un compagno Paola Turci risponde No: “No. Ma proprio no. Specie con quelli che adesso sembrano innamoratissimi. Ho avuto ogni smania: di avere un fidanzato, di costruirci casa, di sposarmelo, di metterci su famiglia. Non è stato proprio un successo. L’equilibrio che mi completa ora, invece, lo è, ed è da difendere: non crede ai colpi di fulmine e non ha bisogno di altro. E la bellezza non c’entra. Puoi essere pazzesca e possono piacerti gli uomini da morire, ma se hai una porta chiusa dentro, non capita nulla”.