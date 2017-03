Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto pari sarà il must have per la nuova stagione

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Selena Gomez. Tra i tagli di capelli primavera/ estate 2017 il caschetto di pari lunghezza ritorna ad essere protagonista. Liscio, ordinato, pulito: un caschetto lungo alle spalle è un taglio di capelli semplice ma di grande glamour. Questo taglio di capelli è adatto ai visi dai lineamenti delicati, tondi e non troppo lunghi. Il caschetto nacque nei lontani anni ’60 ed è stato più volte rivisitato fino a giungere ai giorni nostri dove, per ciascun gusto, c’è un suo taglio specifico. Da portare mosso, liscio o riccio, con o senza frangia, il caschetto resta un must pratico e bello sia da vedere che da portare. Non a caso è un taglio di capelli molto gettonato fra le celebrità d’oltreoceano e non. Il caschetto pari e liscio è anche il taglio di capelli scelto da Selena Gomez.

Selena Gomez si racconta: “I tour mi fanno sentire sola”.

La Gomez ha raccontato di essere più creativa quando è triste. Inoltre racconta della sua “dipendenza” dai social che la portava a stare malissimo, ecco quanto ha dichiarato: “Appena sono diventata la persona più seguita di Instagram, mi sono spaventata. Era diventato un problema per me. Mi svegliavo e andavo a dormire pensando a questo. Ne ero dipendente, e ogni volta che guardo Instagram finisco per starci male”. Per quanto riguarda i tour erano i momenti in cui si sentiva molto sola:”I tour sono una cosa che mi fa sentire sola. Non aiutano la mia autostima. Quando ero in tour ero depressa e ansiosa. Ho avuto anche attacchi di panico prima di salire sul palco e dopo aver finito la performance. In pratica sentivo di non essere abbastanza brava e capace. Pensavo di non stare dando niente ai miei fan e che loro potessero vederlo. Anche se credo fosse una mia distorsione delle cose”.