Uomini e Donne, la ultime news e anticipazioni: scintille sui social tra Soleil Sorge e Valentina Vignali

Uomini e Donne, la ultime news e anticipazioni: fuoco e fiamme in studio. Una corteggiatrice del trono classico, Soleil Sorge, sta facendo molto parlare di sé: pare piaccia ad entrambi i tronisti e lei compiaciuta da tale contesa non pare voglia prendere a breve una decisione definitiva nella scelta tra Luca e Marco. L’atteggiamento di Soleil indispettisce tutti tra cui anche una nota giocatrice di pallacanestro. Stiamo parlando di Valentina Vignali che si è schierata con le altre corteggiatrici e contro Soleil Sorge. Tra le due nasce un botta e risposta sui social, ecco quanto scrive Valentina: “Una persona che si lascia trasportare, che al primo sorrisino cede, non si decide mai, sta un po’ di qua e un po’ di là, non si chiama indecisa solitamente, si chiama in un altro modo”. Soleil ha risposto prontamente sempre via social: “Volevo mandare un saluto speciale ad una giocatrice di basket di serie C che non perde mai una puntata di Uomini e Donne per sostenermi dall’inizio alla fine…Grazie ma cerca di concentrarti un po’ più sul basket, magari riesci ad arrivare in serie A”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il trono over è in fermento.

Nella puntata che andrà in onda oggi, che sarà dedicata al Trono Over, vedremo lo sfogo di Anna, registrato al termine della puntata scorsa, dopo la rottura con Nino. In studio, Nino e Anna si sono nuovamente confrontati, rinfacciandosi reciprocamente le colpe del fallimento del loro rapporto. Nino discuterà nuovamente anche con Sossio.