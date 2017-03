Anticipazioni Il Segreto, la trama della puntata in prima serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017: Francisca fa una donazione a Severo?

Anticipazioni Il Segreto, la trama del doppio episodio di prima serata di venerdì 24 marzo 2017 – «Scoperta a sorpresa per Raimundo!» – Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che Raimundo viene a sapere da Fe che Francisca ha fatto una donazione di diecimila pesetas alla Fondazione di Severo. Nel frattempo Gracia incomincia a dubitare della buona fede di Dolores. Carmelo spiega a Mencia di essere riuscito ad aprire il suo cuore soltanto a lei, visto che, dopo aver avuto spezzato il cuore da una brutta esperienza si riprometteva di non innamorarsi mai più. I due, poi, felici, raggiungeranno i Santacruz per annunciare il loro fidanzamento!

Frattanto le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Camila si incontra di nascosto con Elias per chiarire la sua posizione: la cubana ama suo marito e con il giovane chimico, invece, vuole intrattenere solo un rapporto di buona amicizia e nulla più. Beatriz in vista del suo compleanno si intristisce. Un misterioso informatore avvisa intanto Hernando che presto a Puente Viejo ci sarà un attentato terroristico il cui bersaglio, invece che la Montenegro, sarà Severo!

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Hernando Dos Casas non sa come comportarsi: avvisare Severo e Lucas dell’imminente pericolo, oppure no? Intanto Francisca si reca da Lucas Moliner per riferirgli che, a breve, potrebbe diffondersi il morbillo anche a Puente Viejo. Tuttavia la Montenegro ha donato il denaro alla Fondazione Santacruz – permettendo quindi al buon dottore di acquistare tutti medicinali necessari per sconfiggere il contagio – più per salvare se stessa che non gli abitanti del paese!