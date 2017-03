Anticipazioni Il Segreto, le trame del 24, 25 e 27 marzo 2017: Gracia zittisce don Berengario!

Anticipazioni Il Segreto, le trame di venerdì 24, sabato 25 e lunedì 27 marzo 2017 – «L'”insight” di Dolores su Gracia!» Attraverso le anticipazioni de Il Segreto osserviamo come finalmente Dolores si rende conto dell’affetto e del rispetto nutrito dalla nuora nei suoi confronti. La giovane, scoperto lo scherzo di pessimo gusto di don Berengario, che da settimane approfitta dell’ingenuità della suocera prendendosi gioco di lei, non esita ad affrontare e rimproverare severamente l’indegno prete. Abbiamo visto nelle passate anticipazioni come la Mirañar sia in precedenza caduta nella trappola del sacerdote che, per vendicarsi dei suoi pettegolezzi, le ha raccontato un’assurda storia sul conto di suo marito Pedro. Ma ora a difendere l’impicciona, ma in fondo ingenua, bottegaia, la moglie di Hipólito, interviene con decisione e autorità, mettendo fine una volta per tutte a quello scherzo stupido e cattivo. Dolores, grata per il gesto, mostra maggior benevolenza nei confronti della nuora, che tuttavia le fa capire di averla difesa soltanto per amor di giustizia.

«Mencia rinvia la sua partenza per…» Anticipazioni Il Segreto, le trame di venerdì 24, sabato 25 e lunedì 27 marzo 2017

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano come Mencia si avveda dell’interesse per lei di Carmelo, che poco prima che partisse l’ha pregata di restargli accanto. La donna allora decide di approfondire la conoscenza con Leal, e rinvia la partenza. Scettiche riguardo ad una possibile relazione fra i due, restano Sol e Candela, che però sono tratte in inganno dalla falsa ostilità messa in scena da Mencia e Carmelo per “punirne” l’intrusione – sia pur a fin di bene – nella loro ‘privacy’…