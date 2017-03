Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 24 marzo 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 24 marzo 2017: moda sposa, cucina. Detto Fatto chiude la settimana con una puntata ricca di tutorial interessanti. Caterina balivo fa il suo ingresso in studio con un look casual molto grazioso: si tratta di una mini gonna in denim con una blusa rosa con romantico pizzo ed una giacca con fantasia stellata. Il primo tutorial del giorno riguarda la moda sposa, e Caterina Balivo presenta una nuova tutor: Michela Lavaggi della Provnovias propone sei abiti per Sonia: tre a serena e tre principeschi. Gli abiti sono molto eleganti con preziosi dettagli e raffinati ricami. Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Simone Lapadula ci suggerisce un’idea carina ed originale per la Pasqua ormai vicina: gli ovetti trasparenti ripieni di popcorn colorati, per un effetto molto grazioso che può costituire anche una bellissima idea regalo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 24 marzo 2017: arredo casa.

Mirna a Detto Fatto ci mostra come impreziosire il nostro studio. In questa stanza trascorriamo molta parte del nostro tempo, e per questo deve avere un aspetto gradevole e non deve sembrare un ripostiglio. Mirna ha applicato alla parete una lavagna per gli appunti ed un’applicazione con effetto sughero, ed ha impreziosito la stanza con una pianta e con degli accessori.