Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 24 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi, 24 marzo 2017: il chiarimento tra Malena e Samantha. Nancy parla con Malena dei gruppi che si sono creati sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, e afferma che, secondo lei, tutti dovrebbero riunire le forze e fare gruppo almeno per quanto riguarda la ricerca del cibo. Malena, intanto, decide di parlare con Samantha e di chiarire la questione nomination. La showgirl cerca di giustificarsi, ma le motivazioni non sono molto chiare, in quanto cerca di dare la colpa maggiormente a Simone (e dunque perché la nomination a Malena?). L’attrice, serenamente, afferma: “Il gioco è il gioco, ci nomineremo ancora”.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, sull’Isola dei Primitivi i paguri fuggono ancora…

Sull’Isola dei Primitivi, Moreno ed Eva hanno un problema con i paguri: riescono sempre a fuggire dallo scatolo dove li ripongono. I due si mettono alla ricerca di un sasso giusto che possa impedire ai paguri di aprire la scatola per fuggire, e sembrano abbiano trovato finalmente il sasso giusto. I due naufraghi trascorrono una notte burrascosa, in cui è necessario proteggere il fuoco dalla pioggia, ed al risveglio non hanno una bella sorpresa: i paguri sono fuggiti di nuovo, il sasso è a terra e la scatola è aperta.