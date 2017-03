La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 24 Marzo 2017

La prova del cuoco: un viaggio indietro nel tempo. Lo show culinario de La prova del cuoco ci accompagna dal lunedì al venerdì dalle ore 11.50 alle 13.30 in onda su Rai. Al timone Antonella Clerici. Nella giornata di ieri si è iniziato con il torneo “dell’uovo d’oro”, la gara dei cuochi de “La prova del cuoco”. Ciascun cuoco è stato libero di scegliere il piatto da presentare al torneo. Il tempo massimo per preparare la ricetta è stato di 18 minuti. I concorrenti erano Ivano Ricchebono e Diego Bongiovanni. Anna Moroni ha proposto anche questa volta un primo piatto. Luisanna Misseri e Lorenzo Branchetti, hanno riportato a “Quel giorno a tavola”, in una sala da pranzo del 12 gennaio 1985, anno del varietà televisivo Tastomatto con l’esordio del famoso trio Lopez – Marchesini – Solenghi. Quando il televisore e la tavola riunivano le famiglie italiane intente a confrontarsi, vivere i cambiamenti della società proprio davanti ad un piatto. Attraverso una ricetta rappresentativa del momento, circondata da oggetti dell’epoca, Antonella Clerici ha compiuto un salto indietro nel tempo.

La prova del cuoco: anticipazioni della puntata di oggi 24 Marzo 2017.

Nella puntata di oggi de La prova del cuoco si comincerà con Andrea Mainardi con i suoi piatti originali. Si scoprono i segreti dello chef stellato Gianfranco Pascucci, con i suoi piatti a base di pesce. Oggi linguine con scampetti, mandorle e mentuccia. Quindi arriva, per la pizza, Gabriele Bonci. Dalla costiera amalfitana ritorna Sal De Riso. Alle 13 circa, la sfida tra pomodoro rosso e peperone verde giunge al suo epilogo settimanale e, infine, “tutti a tavola”.