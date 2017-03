Qualificazioni Mondiali 2018, Italia-Albania: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Questa sera, venerdì 24 marzo 2017, si gioca Italia-Albania, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, in programma per le 20:45 allo Stadio Enzo Barbera di Palermo. Il CT della nazionale italiana Gian Piero Ventura schiererà una formazione molto offensiva contro l’Albania, allenata dall’italiano Gigi De Biasi. Il modulo sarà quello dei tempi del Bari, il 4-2-4 con due ali molto veloci che dovranno essere abili a fare la doppia fase. Le due ali saranno Insigne e Candreva, protagonisti in serie A con Napoli e Inter. Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha recuperato dall’influenza e giocherà titolare. Partirà dalla panchina invece Alessio Romagnoli, difensore del Milan classe 1995.

Queste le probabili formazioni delle due squadre. Buffon in porta, linea difensiva a quattro formata da Zappacosta (Torino), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), De Sciglio (Milan); a centrocampo giocheranno De Rossi e Verratti; sugli esterni agiranno Insigne a sinistra e Candreva a destra; in attacco doppio centravanti, con la coppia Belotti-Immobile. I due attaccanti sono in cima alla classifica cannonieri, rispettivamente con 22 e 17 gol, e hanno già lavorato con mister Ventura ai tempi del Torino, durante la scorsa stagione. Mister Ventura ha provato anche il 4-3-3, con Parolo a centrocampo e Immobile punta centrale, con Insigne e Candreva come ali.

Bernardeschi e Gabbiadini non hanno potuto rispondere alla convocazione a causa di problemi fisici. Al loro posto sono stati convocati Andrea Petagna (Atalanta), Simone Verdi (Bologna) e Matteo Politano (Sassuolo): questi ultimi due erano già stati inseriti preventivamente nella lista dei convocati. Un’altra sorpresa è la convocazione di Alex Meret, al posto dell’infortunato Marchetti: è la prima convocazione di un giocatore della SPAL, dopo 65 anni. L’Albania giocherà col 4-5-1. Come terzino destro agirà Hysaj del Napoli, a centrocampo giocheranno Taulant Xhaka (fratello della stella dell’Arsenal) e Mumshaj (leader del Pescara). Diretta TV alle 20:45 su Rai 1.