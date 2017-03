Rai 1 News Chiuso il programma Parliamone Sabato della Perego!

Parliamone Sabato, Anticipazioni e news La puntata del 18 marzo 2017 di Parliamone Sabato, il talk show condotto da Paola Perego è stata con ogni probabilità l’ultima del programma, dal momento che ha scatenato un putiferio di polemiche dopo l’ultimo argomento affrontato, cioè le donne dell’Est. Il tema centrale della puntata è stato infatti questo: ” La minaccia arriva dall’Est. Gli uomini preferiscono le straniere ….Sono ruba mariti o mogli perfette?” Il tutto corredato da un’elenco di esempi, testimonianze e opinioni. Il fatto ha provocato una diffusa indignazione fra i telespettatori, non tanto per il titolo, quanto per i motivi in base ai quali sarebbe meglio scegliere donne dell’Est. Tra le tante qualità di queste ultime, infatti, ci sarebbe la disponibilità a perdonare il tradimento e la propensione a obbedire al loro uomo.

Piovono le critiche alla puntata sulle donne dell’Est e la Rai sospende il programma! L’amaro commento di Lucio Presta

Oltre a ciò le donne dell’Est piangerebbero di meno, sarebbero meno appiccicose e – last but not least – non metterebbero quasi mai il broncio. Ovviamente a seguito del dibattito, le critiche sono immediatamente da ogni dove, motivo per il quale la Rai ha deciso di sospendere il programma. Amaro il commento su Twitter di Lucio Presta, agente televisivo e marito di Paola Perego: «Spero che Paola Perego sia cacciata da Rai1 anche a malo modo, così tutte le donne dell’Est-Ovest-scrittrici e giornaliste saranno salve». In seguito il consorte della Perego ha rincarato la dose: «Programma chiuso. Raiuno è salva. Ora accanitevi su altro. Buona giornata della felicità. Ai politici che hanno urlato purtroppo ora tocca ritornare a lavorare per davvero».