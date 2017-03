Riforma pensioni, oggi 24 marzo 2017. Le novità su pensioni anticipate, Ape, lavori gravosi, vertice Governo-sindacati, seconda fase del confronto

Riforma delle pensioni, le ultime novità. ​Si è tenuta ieri mattina presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la riunione tra Governo e le organizzazioni sindacali sulle pensioni. Lo scopo del confronto era quello di fare il punto della situazione sul lavoro svolto nelle ultime settimane, con l’obiettivo finale della predisposizione dei decreti attuativi delle misure sulle pensioni anticipate incluse nella legge di bilancio 2017. In seconda battuta, si voleva dare inizio alla cosiddetta seconda fase della riforma delle pensioni, dedicata a questioni strutturali e di realizzazione nel lungo periodo. I risultati frutto dell’intesa tra le parti sono stati motivo di soddisfazione, soprattutto per il metodo di lavoro impiegato.

Il confronto proseguirà con due nuovi incontri, fissati per il 6 ed il 13 aprile 2017, rispettivamente sulle pensioni dei giovani e sulla di governance dell’Inps. Marco Leonardi, consulente economico di Palazzo Chigi, al termine dell’incontro ha riferito che ci saranno dei problemi d’attuazione sui decreti , ma che il Governo sarà impegnato “a trovare le soluzioni, perché lo strumento deve funzionare”. Leonardi ha chiarito che le soluzioni definitive a tali problemi saranno contenute “nella prossima legge di stabilità”. Il primo obiettivo del Governo è, dunque, quello della presentazione dei decreti di attuazione, rispettando le scadenze fissate dalla legge. Rispettare la tempistica è fondamentale affinché misure come l’Ape possano entrare in vigore sin dal 1° maggio. Successivamente il confronto tra il Governo ed i sindacati proseguirà, con un esame degli eventuali correttivi migliorativi alle misure adottate.

Incontro Governo-sindacati sulle pensioni. I commenti di Poletti, Camusso, Petriccioli e Barbagallo.

“Il confronto tra Governo e parti sociali ha consentito di risolvere gran parte delle questioni necessarie al varo dei decreti attuativi”, ha dichiarato alla stampa il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, al termine dell’incontro. “Sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili, nel quadro della normativa vigente, per la definizione di un decreto idoneo a dare immediata esecuzione alle riforme urgenti ed evitare rischi di bocciature e inciampi sul percorso legislativo, a causa di incoerenze formali. Restano da approfondire alcune questioni, relative alla definizione delle platee e delle caratteristiche dei beneficiari”,ha aggiunto il Ministro, “che, data la natura sperimentale delle misure, potranno essere suscettibili di correttivi all’esito dei necessari approfondimenti”. Sulla chiusura della fase uno, relativa al confronto sulle misure inserite nell’ultima legge di bilancio, a partire dall’Ape, l’anticipo pensionistico, il giudizio è positivo sul metodo, ma “il pezzo di carta dei decreti attuativi non lo abbiamo ancora visto”. Solo a quel punto il sindacato “trarrà una valutazione conclusiva”, ha precisato Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, al termine della riunione.

Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo ha chiarito che “ci sono alcuni problemi connessi ai contratti a termine, ai lavori usuranti e agli anni di contributi previdenziali continuativi che devono essere risolti possibilmente prima del varo degli ultimi decreti attuativi”. “Poi entreremo nel vivo della seconda fase sulle due questioni che consideriamo decisive per il futuro del sistema previdenziale del nostro Paese”. Per Maurizio Petriccioli, segretario confederale della Cisl: “La fase uno dell’intesa sulla previdenza si chiude con luci ed ombre perché la scrittura delle norme nella legge di bilancio ne ha ridotto la capacità di raggiungere una platea più ampia di potenziali destinatari ma resta la straordinaria positività di un intervento che dopo molti anni individua strumenti per una gestione più flessibile delle uscite dal lavoro e di accompagnamento alla pensione, introducendo il principio che non tutti i lavori sono uguali con il concetto di gravosità del lavoro che nei prossimi anni potrà essere ulteriormente migliorato “.”Ora è necessario iniziare a definire le misure di riforma strutturale previsti dalla fase due,rivolte soprattutto alle giovani generazioni, sapendo che, anche se richiedono un respiro pluriennale per la loro attuazione, devono essere individuate delle prime risposte già con la legge di bilancio per il 2018”, ha concluso.

Pensioni anticipate, Ape social. La questione dei lavori gravosi e dei disoccupati.

Camusso al termine dell’incontro tra Governo e sindacati ha segnalato che rimangono due questioni ancora da limare, in quanto riducono la possibilità per la platea dei lavoratori in difficoltà di accedere all’Ape sociale. “Uno é la richiesta di sei anni consecutivi per l’accesso che rischia di essere un criterio di esclusione”. Su questo punto la Cgil ha invece proposto un’interpretazione “sul fatto che la continuità sia su un arco di tempo più ampio”, perché “l’orientamento del governo sui sette anni è insufficiente”. L’altro problema riguarda invece i disoccupati che hanno concluso un contratto a tempo determinato. Questo “fa cadere il diritto all’Ape sociale” e quindi “rischia di essere una grande restrizione della platea”.”L’esclusione dei lavoratori che hanno concluso i contratti a termine fra i disoccupati che hanno diritto all’Ape agevolata resta nell’immediato un limite grave della normativa”, ha aggiunto Petriccioli, ” mentre abbiamo ottenuto dal Governo l’impegno a realizzare un intervento legislativo entro maggio per fare in modo che i sei anni di servizio continuativo richiesti ai fini dell’accesso all’ape sociale per chi svolge lavori gravosi possano tenere conto dei periodi di non occupazione”.