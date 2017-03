Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sonia Lorenzini contro i due tronisti e lite furibonda tra Marco e Luca

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni,Sonia Lorenzini contro i due tronisti. Sonia Lorenzini, ex tronista del trono classico, non apprezza i due attuali tronisti, Luca Onestini e Marco Cartasegna e non lo nasconde, anzi non risparmia parole di fuoco contro di loro, commentando la recente puntata del trono classico in cui erano protagonisti (o meglio coprotagonisti) del triangolo con Soleil Sorge. “Questi due non hanno le p****”. Così ha commentato Sonia, attraverso Instagram, con una pronta risposta del suo attuale fidanzato, Emanuele Mauti, che ha replicato: “Quelle le hanno lasciate nel camerino”. L’ex tronista non è l’unica a considerare l’atteggiamento dei due ragazzi decisamente remissivo nei confronti di Soleil Sorge, l’unica corteggiatrice, come è stato scritto diverse volte, a diventare tronista in mezzo a ben quattro sedie rosse già occupate.

Le anticipazioni sulle ultime registrazioni del Trono Classico intanto svelano una lite furibonda tra Luca e Marco, i due sarebbero quasi venuti alle mani. Maria De Filippi è apparsa infastidita, a quanto pare i due avrebbero oltrepassato i limiti.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tensioni anche nel trono over.

Tensione anche nei momenti dedicati al Trono Over. Nino accusa Anna di eccessiva freddezza. La dama è addirittura vittima di un malore ed esce dallo studio, poi torna a chiedere un chiarimento in privato al cavaliere.