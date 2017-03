Amici 2017 Ed. 16 primo serale: ospiti Emma Marrone e Alessandra Amoroso!

Amici 2017: gli ospiti della serata. Si inizia con i conto alla rovescia per l’inizio del serale della 16esima edizione del talent show più longevo e amato, Amici. Tra gli ospiti in studio, DavideMaggio.it rivela la presenza di Emma Marrone ed Alessandra Amoroso per duettare rispettivamente con Elisa, coach della squadra blu, e Morgan, coach della squadra bianca. Non mancheranno però ospiti internazionali tra cui leggiamo i nomi di Jasmine Thompson e Clean Bandit, che affiancheranno i concorrenti in una delle loro esibizioni canore.

Amici 2017: ospiti italiani e internazionale nel serale di Amici 2017.

Non mancherà la presenza di Giuliano Peparini, direttore artistico del programma, e del team di insegnanti, Rudy Zerbi e Veronica Peparini (squadra Blu), Boosta e Alessandra Celentano (squadra bianca). I quattro, nuovi giudici del programma saranno Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Ermal Meta, questi ultimi scelti, in un secondo tempo, a seguito delle trattative saltate con Miguel Bosé e Gianni Morandi, che avrebbero dovuto prendere parte alla trasmissione ma Miguel ha dovuto “rinunciare per motivi familiari.

Al suo posto è stato scelto Ermal Meta. Anche Gianni Morandi doveva entrare a far parte del cast del talent show, ma era impegnato sul set della sua nuova fiction per Mediaset. Alla fine è arrivato uno dei volti più amati delle fiction Rai, Daniele Liotti. Ospiti italiani e internazionali, dunque, calcheranno, nel corso della prima puntata, il palco di Amici 2017. Parteciperanno allo show anche Luca Zingaretti, giurato speciale del programma e Luca e Paolo.