Amici 2017 Ed. 16 ultime anticipazioni: il primo giudice speciale del serale. Di chi si tratta?

Amici 2017: il giudice speciale della prima puntata del serale. Tutti pronti per il serale di Amici 2017 Ed. 16, in partenza su Canale 5 il 25 marzo. Alla testa della squadra Bianca c’è Morgan, per la Blu torna Elisa, ma la giuria è completamente nuova, e vede il debutto di Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Daniele Liotti e Ambra Angiolini. Ma ci sarà anche un altro gradito ospite nella serata del 25 Marzo 2017: a fare il suo ingresso in studio sarà l’attore Luca Zingaretti il giudice che vestirà i panni di giudice ‘speciale’ della serata di debutto del talent show. Luca Zingaretti (Roma, 11 novembre 1961) è un attore italiano. Ha raggiunto la notorietà nel 1999 grazie alla serie televisiva Il commissario Montalbano, in cui interpreta il personaggio di Salvo Montalbano.

Amici 2017: Luca Zingaretti sarà il giudice speciale.

Il serale della sedicesima edizione di Amici sta per cominciare e tra i quattro giudici fissi ci sarà un giudice speciale, Luca Zingaretti. L’amatissimo attore che interpreta da anni e con grande successo il Commissario Montalbano dunque, siederà sulla poltrona del giurato che cambierà ogni settimana, e il suo compito sarà quello di votare alcune performance degli allievi, solo se interpellato dai direttori artistici.