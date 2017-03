Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 25 marzo 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti. Le ultime news al 25 marzo 2017: le adesioni alla marcia per l’amnistia. Prosegue l’organizzazione della Marcia di Pasqua per l’Amnistia. Sono centinaia le adesioni, e tra queste quelle di Piero Sansonetti, Erri De Luca, Piero Pelù, di molti cappellani del mondo religioso ma sono state anche centinaia le adesioni da parte del mondo delle associazioni, del mondo carcerario e della giustizia. L’amnistia non viene chiesta per clemenza, ma per cercare di ripristinare le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri. Sono tanti i problemi, infatti, che affliggono le carceri italiane, e di questi ne ha parlato anche Laura Boldrini. Il Presidente della Camera dei deputati ha parlato dell’importanza della riabilitazione dei detenuti, percorso che deve essere svolto all’interno delle carceri. “Chi ha sbagliato deve avere una seconda chance, in un Paese democratico”, mentre ciò è più difficile in assenza di lavoro e di riabilitazione, ha sottolineato Laura Boldrini.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti. Le ultime news al 25 marzo 2017: la relazione di Mauro Palma.

Dei problemi delle carceri italiane ne parla anche Mauro Palma, il garante nazionale dei detenuti, nella relazione alla Camera. Palma parla dei problemi della mancanza dei piani di reinserimento e del sovraffollamento delle celle. Si assiste, inoltre, ad una mancanza di rieducazione dei detenuti. L’analisi di Palma è condivisa da Rita Bernardini, che però, oltre a limitarsi ad indicare questi problemi, promuove l’amnistia e l’indulto per poter favorire una situazione di maggiore legalità e vivibilità all’interno delle carceri. Mauro Palma, inoltre, parla del problema dei Cei, che presentano condizioni peggiori delle carceri. In questi centri spesso ci si trova davanti ad un gravissimo problema: quello dei minori non accompagnati, che continuano ad arrivare in particolar modo dall’Africa.