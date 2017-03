Anticipazioni Il Segreto tutte le trame del 25, 27 e 28 marzo 2017: Il terrorismo incombe su Puente Viejo!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame di sabato 25, lunedì 27 e martedì 28 marzo 2017 – «Carmelo e Severo: una felicità condivisa» – Care amiche e amici aficionados della soap iberica Il Segreto, eccoci alle anticipazioni basate sulla trama delle puntate a cavallo dell’ultimo weekend di marzo 2017. Secondo tali anticipazioni, Severo manifesta al suo amico di sempre Carmelo Leal tutta la sua felicità nell’aver saputo della frequentazione e del rapporto in atto tra lui e Mencia. Tuttavia Santacruz si preoccupa per il fatto che la donna potrebbe presto lasciare Puente Viejo per cogliere una importante opportunità lavorativa all’estero.

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto ci avvertono del fatto che il tenente Longinos fa ritorno in paese per indagare sul terrorismo anarchico che imperversa nella regione. Il militare investigatore spiega ai cittadini che il terroristi si annidano nel villaggio, e chiunque potrebbe essere uno di loro! Intanto Camila aiuta Beatriz nei preparativi per la festa del suo compleanno, e non passa inosservata da parte della bella cubana la strana felicità che accende una luce negli occhi di suo marito Hernando. Nel mentre, Raimundo, notando gli atteggiamenti ambigui di Rafaela, incomincia a non fidarsi più di lei, mentre Emilia intuisce al volo che Elias Mato prova dei sentimenti per Camila che vanno molto al di là di una semplice amicizia.