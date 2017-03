Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame del 25, 26 e 27 marzo 2017: Nel triangolo Tina, Oskar e David si gioca a carte scoperte

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 marzo 2017 – «Cresce la confusione di Tina!» – Dopo che David Hofer ha dichiarato tutto il suo amore a Tina, aumentandone in modo esponenziale lo stato di caos interiore, le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) rivelano che il figlio di Beatrice rincara la dose facendo ritorno dalla Kessler per riconfermarle la sua dichiarazione di profondo amore e il suo desiderio di vivere per sempre con lei. La ragazza, confusa oltre ogni dire e – soprattutto – indecisa sul da farsi, opta per raccontare tutto a Oskar. Inclusi i baci a David, ovviamente!

«Melli e il coraggio dell’amore» – Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 marzo 2017

Nel frattempo, secondo le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d’Amore, Melli va a chiedere scusa a Friedrich, che per questo suo gesto si ammansisce e decide di non licenziarla. La Morgenstern senior, inoltre, prende una coraggiosa decisione. Presa dall’amore per André, intende, nonostante l’esiguità delle proprie risorse economiche, rilevare la gestione del ristorante per consentire al Konopka di riprendere la sua attività di chef! Nel frattempo Michael e il sempre irrequieto Fabien h anno un acceso battibecco, mentre Tina, dopo aver confessato ad Oskar – come abbiamo visto prima nelle anticipazioni – i suoi turbamenti amorosi in favore del giovane Hofer, attende la reazione del suo primo fidanzato…