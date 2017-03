Eliminato Amici 2017 Ed. 16 è Michele nel primo serale di stasera 25 marzo 2017

Amici 2017: la prima manche è vinta dalla squadra bianca. Sabato 25 Marzo 2017 andrà in onda la prima puntata di Amici 2017. Stando alle prime anticipazioni in rete, provenienti dal gruppo Facebook di Mike Bird, anche quest’anno il serale di Amici di Maria De Filippi prevede due manche per serata con un eliminato provvisorio al termine di ogni manche. Ecco come si sono svolte le sfide. Dalle anticipazioni provenienti dal sito Il Vicolo delle News e possibile sapere che la prima manche consiste in una prima prova: Elisa contro Morgan dove Emma Marrone ha cantato con Elisa la canzone L’Anima Vola ed Alessandra Amoroso ha cantato con Morgan Il Cielo In Una Stanza. Il punto della prima prova della prima manche è andato al team bianco e al duetto Amoroso-Morgan che ha avuto la meglio su quello Emma-Elisa. Seconda prova: Shady contro Federica dove vince Federica. Terza prova “Questo sono io”: Andreas contro Shady, una prova secretata. Quarta prova: Andreas contro Oliviero con punto a Oliviero. Quinta prova: Michele ed Elisa contro Lo Strego con Morgan e Boosta e il punto va allo Lo Strego. La squadra bianca vince la prima manche. Nominati Andreas, Michele e Federica; Elisa salva Federica e i professori Andreas. Il primo eliminato provvisorio è Michele.

Amici 2017: la seconda manche vinta dalla squadra blu ma il primo a lasciare Amici è Michele.

Parte la seconda manche con la prima prova: Thomas contro Vittoria e vince Vittoria. Seconda prova: Thomas contro Riccardo. Punto a Riccardo. Terza prova: Federica con Jasmine Thompson contro Oliviero. Prova secretata. Quarta prova: Mike Bird contro Riccardo, vince Mike Bird. Quinta prova: Cosimo contro Thomas con i Clean Bandit. Punto a Thomas. La squadra blu vince la seconda manche. Nominati Shady, Mike e Thomas. Morgan salva Thomas. Shady è la seconda eliminata provvisoria. Nella sfida tra Shady e Michele, vince Shady e Michele lascia Amici 16: è il primo concorrente del serale eliminato.

Nella prima prova della prima manche, i direttori artistici hanno duettato con le cantanti salentine. I Clean Bandit e Jasmine Thompson, invece, hanno duettato con i cantanti in gara. La band canterà con il giovane Thomas Bocchimpani, della squadra bianca, e Jasmine Thompson canterà con Federica Carta, cantante della squadra blu.