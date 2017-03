Formula 1, qualifiche in Australia: Hamilton in pole, ma le Ferrari non mollano!

Formula 1, qualifiche in Australia: Hamilton in pole, ma le Ferrari non mollano. Non è una sorpresa il duello emozionante tra le Mercedes e le Ferrari. Un duello che si è riproposto anche oggi, con la pole position di Lewis Hamilton e il secondo posto di Sebastian Vettel. Al terzo posto il giovane Bottas, che non riesce a trovare il giusto feeling con la sua monoposto. Kimi Raikkonen è arrivato quarto. La Ferrari inseguirà le Frecce d’argento dalla prima fila, grazie all’ottima performance di Vettel, che potrà attaccare la prima curva al fianco di Hamilton (62esima pole position per lui, a sole tre lunghezze da Ayrton Senna). Stiamo parlando di due fenomeni che attualmente sono alla guida di due veri e propri gioielli di meccanica e precisione. Ma lo sforzo del tedesco è stato straordinario, perchè i test e le prove libere avevano confermato la sostanziale superiorità delle Mercedes rispetto ad una comunque sorprendente Ferrari.

Vettel è riuscito a precedere l’altra Mercedes di Bottas e tornare in prima fila, cosa che non accadeva da troppo tempo (esattamente dal Gran Premio di Singapore del 2015). Il tedesco è soddisfatto e fiducioso per la gara di domani: “avrò una buona possibilità al via, stiamo migliorando ed è bello vedere che la vettura va come ci aspettavamo. Giro non perfetto ma Hamilton è stato bravissimo. Tutti spingono ma noi siamo carichi e motivati”. Anche Raikkonen è moderatamente ottimista: “qualifiche difficili per me, non ho messo insieme un giro discreto ma non è nemmeno disastroso. Il pacchetto è buono, vedremo in gara ma la Mercedes non è lontana”. In casa Mercedes invece si riscontrano umori contrastanti. Lewis Hamilton è “affamato di vittorie” ed è convinto che “in gara ci sarà battaglia vera” con la Ferrari. I giochi sono aperti e secondo il pilota inglese si deciderà molto alla partenza: “in passato era più facile ora tutto dipende da come si lascerà la frizione: ho lavorato molto su questo aspetto”.

Non è un buon momento invece per Bottas, che puntava almeno al secondo posto e annuncia battaglia: “è sorprendente vedere le Ferrari così veloci, ma in gara vogliamo fare doppietta”. Quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen, mentre il compagno di scuderia Daniel Ricciardo ha avuto un incidente in Q3 e partirà decimo. Ha stupito tutti Romain Grosjean con la sua Hass, che partirà sesta davanti alla Williams di Felipe Massa. L’esordiente Lance Stroll invece è stato eliminato in Q1 e rischia una penalità per una sostituzione del cambio non autorizzata, durante le terze libere. Sainz e Kvyat, i due piloti della Toro Rosso, hanno ottenuto l’ottavo e nono tempo.

La giornata di qualifiche è cominciata con una bella novità: sei anni dopo Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi, un pilota italiano è tornato a correre nelle qualifiche di un Gran Premio di Formula 1. Si tratta del terzo pilota della Ferrari Antonio Giovinazzi (23 anni, di Martina Franca), che a sorpresa ha sostituito il convalescente Wehrlein a bordo della Sauber e ha preso confidenza con la pista a partire dalle terze libere. Durante le qualifiche Giovinazzi ha sfiorato il 15° posto che gli avrebbe permesso di accedere alla Q2. È stato comunque più veloce di piloti come Magnussen, Vandoorne, Lance Stroll e Jolyon Palmer. Domani alle 7, nella sua prima gara di Formula 1, Giovinazzi avrà un’occasione d’oro per fare la storia.