Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news gossip ad oggi 25 marzo 2017

Ospite all’Intervista: Francesco Totti si racconta. Ospite all’Intervista, il programma in onda in seconda serata, condotto da Maurizio Costanzo, sarà questa volta, Francesco Totti. Le ultime news e anticipazioni già ci rendono noto alcune dichiarazioni date dal calciatore della Roma al cospetto di Maurizio Costanzo. Il capitano ha innanzitutto rivelato che lui e la moglie hanno intenzione di allargare ancora la famiglia dopo aver già avuto i figli Christian, Chanel e Isabel, ecco quanto dichiara: “Io e Ilary stiamo pensando al quarto figlio. Ce lo chiede Cristian perché vuole un fratellino. Ho sempre sognato una famiglia numerosa… Vorrei cinque bambini, una squadra di calcetto”. E dopo la carriera calcistica l’idea di condurre una trasmissione televisiva magari insieme alla moglie? Il calciatore appare titubante e risponde: “Un programma in tv con lei? Ce lo hanno proposto tante volte, ma se per lei è il suo pane, per me sarebbe una cosa nuova. Sto riflettendo su quello che ho intenzione di fare… Tra un anno potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni… In fondo, un po’ di esperienza nel calcio ce l’ho”.

Francesco Totti: il primo appuntamento con Ilary Basi.

Ma nel cuore di Francesco Totti non c’è solo la Roma, dolci parole anche per la sua Ilary Blasi: “Lei è indubbiamente magica. Inizialmente con lei ho faticato un po’. Era fidanzata, viveva tra Roma e Milano per cui non avevo la possibilità di conoscerla a 360 gradi. Mi ha colpito subito. Il mio fu un colpo di fulmine, per lei no. Oltre ai miei figli, è la persona più importante”. Il primo appuntamento però non ebbe un esito positivo. Pare che lui si sia presentato una volta al volante di una Ferrari, al primo appuntamento. A lei non piacque questa esibizione e quella sera non ci fu nemmeno un bacio, ma ecco quanto dichiara Francesco Totti: “Il giorno prima mi si ruppe la macchina. Avevo una Smart ma quel pomeriggio la prese mia madre. Avevo solo la Ferrari e la sera dovevo uscire con Ilary. Mi chiedevo: ‘Che faccio? Il primo giorno che esco con lei vado con la Ferrari’. Le scrissi un messaggio: ‘Ho solo la Ferrari, è un problema per te?’. O con quella o andavo a piedi. Quella sera andammo al cinema, a cena e poi l’ho baciata”.