Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 25 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 25 marzo 2017: nuova prova ricompensa. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, i naufraghi si apprestano ad affrontare una nuova prova ricompensa. Stefano Bettarini spiega loro che la prova di oggi è una prova di equilibrio che i naufraghi devono affrontare a coppia. I primi ad affrontare la sfida sono Raz Degan e Simone Susina, seguono Samantha e Malena ed infine Nancy e Giulio. A vincere la prova sono Simone e Raz, che ottengono delle cotolette di pollo. Tornati sull’Isola dell’Homo Sapiens, Samantha Nancy e Malena, rimaste a bocca asciutta, iniziano a cercare delle lumache e chiedono a Giulio di controllare il fuoco, ma il regista risponde sostenendo di aver già svolto i suoi turni del fuoco. A cercare cibo è Raz, che va a pescare, mentre Nancy e Malena sono rimaste insoddisfatte della loro cena, consistente in una ciotola di riso in bianco e in alcuni fruttini rossi che hanno diviso con Simone.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il 12 aprile la finale del reality.

Siamo quasi alla fine dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: il reality terminerà il 12 aprile, un mercoledì. L’ultima puntata serale dell’Isola, infatti, verrà trasmessa di mercoledì e non, come di consueto, di martedì a causa della partita di Champions League Juventus-Barcellona che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 11 aprile 2017. Confermati il martedì, invece, gli altri due appuntamenti rimanenti, che andranno dunque in onda il 28 marzo ed il 4 aprile.