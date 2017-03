Moda primavera/estate 2017: il ritorno della gonna a ruota, le proposte dei brand OVS, Topshop, Benetton e Motivi

Moda primavera/estate 2017: il ritorno della gonna a ruota. Per la moda primavera estate 2017 torna a far parlare di sé un classico ma elegante indumento: la gonna a ruota. Oltre alle gonne a vita alta tornano le gonne a ruota, a campana e a tulipano, dai volumi anni 50 e anni 60. La gonna a ruota, soprattutto nella sua variante midi, è di chiara ispirazione anni ’50 e ormai da qualche anno la vediamo spopolare in ogni stagione. È un capo che esalta la femminilità e su alcuni tipi di fisico la sua versione a vita alta regala una silhouette da favola, camuffando i fianchi larghi ed esaltando il punto vita. Inoltre, non essendo troppo corta risulta pratica e versatile da sfoggiare in tanti diversi contesti: cambiando scarpe, top o capospalla si possono creare tanti look ora più formali, ora più casual, ma sempre femminili e attuali.

Moda primavera/estate 2017: le proposte degli brand.

Molti sono i brand che hanno lanciato proposte di questo capo come la gonna a ruota in tessuto stretch di OVS, una gonna in tulle rosa cipria di Topshop; una gonna jacquard in 100% cotone proposta da Benetton; una gonna in drill di cotone stretch a stampa camouflage del brand Motivi. Tante le proposte e i modelli per soddisfare i diversi gusti. C’è solo l’imbarazzo della scelta.