Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i vantaggi nello scegliere un taglio di capelli medio

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli medi. La primavera è alle porte e con essa il momento perfetto per rinnovare il look. I tagli di capelli medi sono una delle tendenze più seguite , ideali per chi non vuole apportare un cambiamento drastico ma semplicemente rinfrescare il proprio look. Il taglio di capelli a bob scalato o asimmetrico va per la maggiore. Tra le tendenze capelli medi primavera 2017, c’è lo shag. Un taglio di capelli scalato e spettinato che segue lo stile grunge, molto amato negli anni Settanta. È un taglio di capelli da portare spettinato scalato in modo da donare volume alla chioma. Il taglio di capelli bob lungo è uno dei più amati del momento. La lunghezza arriva appena sotto delle spalle ed è tra i tagli di capelli medi primavera 2017 più impegnativi. Infatti, è necessario “ritoccare” le lunghezze molto spesso per mantenere il più possibile l’effetto bob definito. Un modo per rendere unico questo taglio è portare la frangia.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i vantaggi di scegliere un taglio di capelli medio.

Per un taglio di capelli medio la lunghezza deve arrivare almeno fino al mento. I vantaggi di scegliere un taglio di capelli medio non sono pochi: possono essere portati da un lato, lisci, ricci, mossi e inoltre la loro lunghezza permette di gestirli in modo molto più semplice a casa. Perfetti, dunque, per chi ha una vita frenetica.