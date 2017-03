Uomini e Donne, le ultime news: l’opinionista Jack Vanore si racconta

Uomini e Donne, le ultime news: Jack Vanore si racconta. Jack Vanore, l’opinionista del programma di Uomini e Donne, sempre serio e molto discreto ha deciso di parlare della sua vita privata. Il giovane, 34 anni, è tornato a vivere a Genova, dove lavora nell’azienda di famiglia, svolgendo l’impiego di produttore e commerciante. Ma jack ha posto anche per altro nella sua vita: accanto a lui, da circa un anno, c’è la fidanzata Marina, una ragazza ligure estranea al mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da poco ma fanno sul serio, tanto che Vanore l’ha definita la donna della sua vita. “Ogni giorno mi sveglio molto presto, lavoro fino a sera e nei ritagli di tempo mi dedico alla palestra e ai miei affetti. Per questo motivo vivo con l’entusiasmo di chi va a giocare una bellissima partita con gli amici i giorni in cui devo andare a Roma per registrare le puntate del Trono Classico” .

Anche la cagnolina Pera riempie la sua vita: “È sempre con me. È molto gelosa, anche se lo è meno da quando ha conosciuto la mia nuova fidanzata Marina” ha raccontato Jack che ha fatto sapere: “Il fatto che Marina sia subito piaciuta alla mia cagnolina ha giocato a suo favore perché Pera, come tutti i cani, rispetto all’uomo ha un sesto senso più sviluppato. Riesce a capire subito se una persona è positiva e spesso, quando è stata fredda verso qualcuno, poi mi sono resa conto che aveva ragione”.

Uomini e Donne, le ultime news: Jack Vanore e il rapporto con l’ex fidanzata Raffaella Mennoia.

Jack che lavora attualmente nel programma di Uomini e donne ha, in passato, avuto una lunga storia d’amore con Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi. Dopo aver preso strade diverse il loro rapporto di basa su rispetto reciproco e continuano a lavorare insieme senza alcun tipo di problema. Un forte legame che va oltre l’amore: “Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale anche per lei” ha puntualizzato Jack.