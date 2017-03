Verissimo anticipazioni news e ospiti di oggi, 25 marzo 2017: L’inossidabile Orietta e il bel Gabriel!

Verissimo anticipazioni news e ospiti di sabato 25 marzo 2017 – «In studio un’icona della nostra musica!» Il salotto della brava e deliziosa Silvia Toffanin delizierà anche oggi il suo affezionatissimo pubblico, con tanti nuovi ed importanti ospiti dal mondo dello showbiz! E le anticipazioni e news di Verissimo annunciano che questo pomeriggio di sabato 25 marzo 2017 sarà ospite del rotocalco della Toffanin una delle più fantastiche icone della musica popolare italiana e dello spettacolo in generale, sempre sulla cresta dell’onda da più di mezzo secolo! Parliamo dell’inossidabile Orietta Berti, che oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo. Dal mondo di ‘Amici’ ospiti del talk show il direttore artistico Giuliano Peparini e Alessandra Amoroso. Torna in televisione dopo anni di assenza. A Verissimo Alessandra Pierelli.

«Gabriel Garko – un bellissimo – ospite di una bellissima!» Verissimo anticipazioni news e ospiti di sabato 25 marzo 2017

Attraverso le anticipazioni di Verissimo, vediamo che inoltre non mancherà, direttamente dalla Spagna, l’ospite de “Il Segreto” che oggi sarà Ivan Montes, che interpreta il giovanissimo Matías. Altra presenza bella e importante, quella del bellissimo e bravissimo attore Gabriel Garko con i suoi commenti alle parole della sua ex Eva Grimaldi – «Sono contento per Eva e Imma» e le sue anticipazioni sul prossimo lavoro in cui sarà impegnato, la cult fiction L’Onore e il Rispetto. Infine l’attore che, gelosissimo della sua privacy, è riuscito a sgusciare via di fronte alla consegna del tapiro di Striscia la notizia, parlerà anche della sua attuale fidanzata Adua, con cui sta insieme da più di un anno.