Verissimo news del 25 marzo 2017 e anticipazioni Il Segreto: Matías da casa Castañeda al salotto di Silvia Toffanin!

Verissimo ultime news sabato 18 marzo 2017 – Ivan Montes – Matías Castañeda de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 18 marzo 2017 – «Anche oggi un ricco parterre di ospiti!» – Di nuovo le news e le anticipazioni di Verissimo – il rotocalco di Silvia Toffanin, mostrano la splendida padrona di casa accogliere nel suo salotto ospiti del mondo dello spettacolo e della TV, in una puntata che ha avuto come indubbi protagonisti Orietta Berti e Gianni Garko, reduce il secondo dall’affettuoso botta e risposta con la sua ex Eva Grimaldi, e la prima da un successo che da più di cinquant’anni sembra non finire mai! Giuliano Peparini, Alessandra Amoroso, da Amici, e – grande ritorno in TV – Alessandra Pierelli, completano il parterre di ospiti di oggi, ricco e interessante come sempre, quindi come sempre. Ma la prima intervista in studio è sempre l’esclusiva della Toffanin con gli attori del cast de Il Segreto, dove incontriamo un graditissimo ritorno, soprattutto per il pubblico femminile: Ivan Montes, il giovanissimo interprete di Matías Castañeda!

«Matías, che smaschererà Rafaela!» Verissimo anticipazioni e news: Ivan Montes de il Segreto nella puntata di sabato 25 marzo 2017.

Come abbiamo appena riferito dalle news di Verissimo e dalle Anticipazioni de Il Segreto, un ritorno eccellente ha caratterizzato la puntata di Verissimo di sabato 25 marzo 2017 nello spazio dedicato a Il Segreto. Ivan Montes, meglio conosciuto come Matías Castañeda ha preso parte a Verissimo nella puntata in onda subito dopo Il Segreto. Il giovane attore ha rilasciato diverse Anticipazioni rispetto a ciò che accadrà al suo personaggio, facendo dono al pubblico di molti retroscena al riguardo! La più importante fra le anticipazioni è forse quella che riguarda il suo ruolo nello smascherare Rafaela…