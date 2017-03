Amici 2017 Ed. 16, la commovente lettera con cui Andreas mette a nudo la sua anima

Amici 2017 Ed. 16, il serale del 25 marzo: una serata ricca di emozioni. Si è conclusa ieri la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 2017 Ed. 16. La puntata ci ha regalato tantissime emozioni, ma il momento in assoluto più dolce e commovente è stato quello della lettura, da parte di Maria, della lettera di Andreas. Il ragazzo faceva già parte della scuola di Amici lo scorso anno ma, a causa di un infortunio, ha dovuto rinunciare al proseguimento di questa magica avventura. Quest’anno Andreas è di nuovo nella scuola, più forte e determinato che mai, pronto ad arrivare fino alla fine.

Amici 2017 Ed. 16, la lettera di Andreas.

Ad Amici quest’anno maria De Filippi ha invitato ogni allievo della scuola a scrivere una lettera per descriversi. Andreas ha rivelato tutto il suo passato difficile, con un padre spesso fuori per lavoro ed un fratello invalido, la sua fragilità ma al contempo la sua grande forza: “Mio fratello Daniel cresceva e mi vergognavo di lui. Mi vergognavo di avere un fratello invalido. Gli rispondevo male, ma lui voleva solo il mio affetto. Ho sempre sperato che Daniel crescendo guarisse ma non è stato così. Sono diventato un vandalo, uscivo, bevevo.Vedevo i miei genitori litigare mentre i genitori degli altri si amavano. Mio padre era fuori per lavoro e mio fratello peggiorava. Daniel mi chiedeva mille volte di ballare. Ho iniziato e non ho mai smesso. Quando sono entrato ad Amici la mia famiglia sembrava illuminata da una luce speciale, poi l’infortunio e tutto è tornato come prima. non volevo pensare di essere perseguitato dalla sfiga e ci ho riprovato. Sono tornato ad Amici e ho paura ma voglio vincere, per mia madre, per Daniel, per me. Sono un ragazzo pauroso ma anche forte, perché, nonostante tutto sono ancora in piedi”.